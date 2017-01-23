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ГОРКИ, 23 января. /ТАСС/. Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме. В общей сложности на это потребуется потратить около 230 млрд рублей", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции.
При этом в ходе совещания вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тыс. 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%.
"В 2017 году средний размер пенсий в России достигнет 13 тыс. 620 рублей и величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", - сказала Голодец.
Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии законом о бюджете.
"Минтрудом готовится еще один нормативный акт в правительство, потому что с 1 апреля этого года мы должны доиндексировать будем еще раз пенсии в соответствии с законом о бюджете РФ",- заявила Гододец.
По словам Голодец, подготовка к индексации пенсий с 1 февраля находится на завершающей стадии. "Это коснется 31 млн 430 тыс. неработающих пенсионеров", - уточнила она.
По ее словам, правительство ставило задачу сохранить покупательскую способность страховых пенсий. "Эта задача будет достигнута", - отметила вице-премьер.
Голодец напомнила, что единовременная выплата 5 тыс. рублей пенсионерам сейчас подходит к завершению. "В настоящее время 85% пенсионеров уже получили эту надбавку и доставка этой выплаты завершится к концу этой недели", - добавила она.
Медведев подчеркнул, что правительство уже приняло базовые постановления по пенсиям. Он поручил Голодец следить за их реализацией.