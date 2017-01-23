Норвегия сосредоточится на развитии морских отраслей экономики

ТРОМСЁ (НОРВЕГИЯ), 23 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежское правительство намерено сосредоточиться на развитии морских отраслей экономики. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг во время выступления на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.

"Этой весной правительство представит национальную стратегию, в которой будет обозначена будущая политика по созданию рабочих мест в морских отраслях экономики, обеспечению их роста и развития", - отметила глава правительства, подчеркнув, что ее кабинет будет уделять особое внимание обмену знаниями и технологиями между смежными отраслями и займется внедрением инновационных "зеленых" решений.

По словам Сульберг, потенциал мирового океана будет использоваться все больше по мере увеличения населения Земли, а роль морей как источника энергии, пищевых продуктов и сырья для фармацевтической отрасли будет возрастать, как и объемы морских грузоперевозок.

"Сегодня мы наблюдаем зарождение новой экономики, - отметила глава правительства. - Наш регион должен послужить примером для всего мира. Устойчивое использование ресурсов океана - это фундамент норвежского процветания и благополучия как в прошлом и настоящем, так и в будущем. Мы намерены усилить позиции Норвегии на международной арене как динамично развивающегося и устремленного в будущее государства".

Сульберг подчеркнула, что Арктика меняется все быстрее, открывая новые экономические возможности, и вместе с тем, делая все более актуальной задачу по охране хрупких экосистем региона. Она обратила внимание участников конференции на успех сотрудничества между Норвегией и РФ в сфере управления совместными запасами рыбы в Баренцевом и Норвежском морях, отметив, что подобный подход должен шире применяться в мире.