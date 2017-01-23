Встреча Путина с участниками сделки по "Роснефти" может пройти в ближайшие дни

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с участниками сделки по приватизации пакета акций "Роснефти" может состояться на этой или следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее с предложением встретиться с участниками приватизации "Роснефти" - представителями итальянского банка Intesa Sanpaolo, Катарского инвестиционного фонда (Qatar Investment Autority) и компании Glencore - к главе государства обратился руководитель нефтяной компании Игорь Сечин.
По его мнению, такая встреча нужна для того, чтобы подчеркнуть значение состоявшей сделки и для того, чтобы проинформировать президента России о новых проектах. "Мы планируем увеличивать нашу активность с этими партнерами", - пояснил глава "Роснефти". "Хорошо", - отреагировал Путин.
3 января нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Ранее консорциум подписал соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.