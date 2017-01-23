МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Обсуждение идеи по ограничению покупок за наличные в очередной раз было приостановлено, несмотря на то, что она получила поддержку в министерствах и у банкиров. Правительство РФ не обсуждает вопрос ограничения расчетов наличными, заявил в понедельник первый вице-премьер Игорь Шувалов. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности вновь рассмотреть вопрос ввести планку оплаты наличными. Ведомства и банки отнеслись к идее положительно.

"В правительстве этот вопрос не обсуждается. Банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства. Мы считаем, что административно ограничивать платежи бессмысленно", - заявил сегодня первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Ранее эту идею озвучил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на съезде "Единой России", заявив, что Минфин поддерживает предложения по ограничению расчетов наличными при крупных покупках.

"Этот вопрос мы действительно рассматривали и раньше… Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, - сказал Силуанов. - В любом случае, любая (покупка) квартиры или автомобиля - эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах это просто, наверное, прошлый век".

По его словам, можно бы установить планку расчетов наличными при покупке дорогих товаров, после которой расчеты должны осуществляться в безналичной форме. Речь в первую очередь идет о покупках объектов недвижимости и автомобилей.

История вопроса

Минфин в 2013 году уже вносил в правительство законопроект об ограничении оплаты покупок наличными населением. Первоначально планировалось установить планку в размере 600 тыс. руб. за покупку, а затем, с начала 2016 года, в два раза меньше - 300 тыс. руб. В законопроекте указывалось, что предельная сумма наличного оборота будет определяться законом, а не ЦБ РФ. Однако инициатива не была реализована.

В США и странах Европы подобные ограничения введены довольно давно, при этом в разных странах их размер варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов или евро. Так, например, в Бельгии наличные платежи за услуги или покупки были ограничены с 1 января 2014 года суммой в 3 тысячи евро. Решение об ограничении наличными было введено с целью борьбы с отмыванием денег и уклонением от налогов.

"Можно предположить, что вслед за Европейскими властями Минфин предпринял попытки обеления экономики и ухода от серых схем, связанных с наличными деньгами. Вкупе с тенденцией "обеления" сектора самозанятых людей это могло бы принести больше налогов государству, также в выигрыше от инициативы окажутся банки, у которых увеличится пассивная база", - считает руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов.

Что можно ограничивать и на какие суммы

На съезде "Единой России" предложили установить планку расчетов наличными не менее чем в 500 тысяч рублей. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался за то, что начинать ограничения стоит с крупных сумм в несколько миллионов рублей: 10 млн, 5 млн и 2 млн рублей. "Столько, сколько стоят квартиры или машины сейчас", - сказал Аксаков.

Идею ввести планку на покупку за наличные поддержали в Минтруде и Торгово-промышленной палате. "Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя", - сказал ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сославшись на европейский опыт.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин считает, что данное решение положительно скажется на работе легальных предприятий и заставит владельцев серого бизнеса выйти из тени. "Если законопроект будет принят, то наша экономика станет более прозрачной и правительство сможет собрать больше налогов", - сказал Катырин.

По мнению старшего аналитика по облигационному рынку Райффайзенбанка Дениса Порывая, ввести подобные ограничения можно уже сейчас, но эффект от введения этого ограничения на собираемость налогов будет зависеть главным образом от исполнения контроля за его соблюдением. По его словам, представители реального сектора, привыкшие за многие годы работать в серую, будут изыскивать возможности для того, чтобы и дальше уклоняться от уплаты налогов и контроля со стороны государства.

"Возможно, что покупатель и продавец будут занижать стоимость объекта сделки (как это сейчас происходит в ряде случаев в сделках с недвижимостью). Из-за того, что реализация таких сделок усложнится, на практике может произойти рост числа мошенничеств, когда одна из сторон сделки, например продавец, впоследствии может обвинить другую в недобросовестном поведении (с целью истребования объекта продажи, при этом продавец обязан возвратить стоимость лишь по мере своих возможностей)", - отмечает аналитик.

По его мнению, это повлияло бы на сделки по покупке-продаже машин и недвижимости на вторичном рынке, которые, как правило, проходят через наличные расчеты и через банковские ячейки.

"Технологии рулят"

Эксперты уверены, что подобные ограничения если и вводить, то после построения инфраструктуры по приему пластиковых карт по всей России, например, обязав торговые точки с определенным оборотом принимать карты к оплате.

"Есть регионы, где карточками просто невозможно воспользоваться. Зачастую бывали ситуации, когда люди хотели оплатить покупку машины пластиковой картой, а автосалон отказывался принимать карту к оплате", - отметил депутат и глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков.

В свою очередь банкиры говорят, что банковская инфраструктура готова к таким платежам, поскольку оплату за крупные покупки можно осуществлять не только картами, но и банковскими переводами.

"Платежная инфраструктура в стране уже давно готова к увеличению объемов безналичных расчетов. Их доля последние годы уверенно растет. Если вести речь о крупных покупках, таких как недвижимость и авто, то оплачивать их можно даже не обязательно картой, а делать обычные банковские переводы с текущего счета. Это стоит недорого, а платеж, как правило, проходит не дольше, чем за один банковский день. В большинстве случаев - даже за несколько часов", - сообщил вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Иван Пятков.

Согласен с мнением представителей банковского сектора и Шувалов. По его словам, банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства, соответственно все транзакции, которые банки могут обеспечить и осуществить их проведение с использованием новых технологий, "естественным образом должны войти в обиход каждой семьи". Именно поэтому административно ограничивать платежи нецелесообразно.

"Никаких административных ограничений, никаких административных принуждений - этого не будет. Действительно, в мире тенденция, что наличные платежи сокращаются. Но в нашей стране настороженность по поводу обмена денежных знаков и любых ограничений, поэтому никаких административных ограничений мы не обсуждаем и вводить не будем", - подчеркнул Шувалов.