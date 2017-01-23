Кабмин не принимал решений об изъятии дивидендов "Роснефти" и "Газпрома" у "Роснефтегаза"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство не принимало решений об изъятии дивидендов "Роснефти" и "Газпрома" у "Роснефтегаза". Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Я таких решений не слышал", - сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый вице-премьер отметил, что у Минфина много предложений, правительство их рассматривает, но не обязательно принимает.