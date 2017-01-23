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Кабмин не принимал решений об изъятии дивидендов "Роснефти" и "Газпрома" у "Роснефтегаза"

Экономика и бизнес
23 января, 19:07 UTC+3
Первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что у Минфина много предложений, пока правительство их рассматривает
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство не принимало решений об изъятии дивидендов "Роснефти" и "Газпрома" у "Роснефтегаза". Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Я таких решений не слышал", - сказал Шувалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый вице-премьер отметил, что у Минфина много предложений, правительство их рассматривает, но не обязательно принимает.

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Шувалов, Игорь Иванович
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