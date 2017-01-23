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"Яндекс.Деньги" прекратят принимать средства для политических целей

Экономика и бизнес
23 января, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Изменения в пользовательском соглашении связаны с сокращением комплаенс-рисков, при этом сбор пожертвований в любых объемах по-прежнему может проходить через "Яндекс.Кассу"
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Яндекс.Деньги" в ближайшие дни внесет изменения с условия пользовательского соглашения и внесет ограничение на сбор средств в политических целях, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно, в противном случае компания несет комплаенс-риски. Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Поэтому мы приняли решение изменить условия пользовательского соглашения и внести пункт, ограничивающий сбор средств на кошелек в политических целях", - заявила руководитель пресс-службы "Яндекс.Денег" Евгения Артаутова.

Как отметила представитель "Яндекс.Денег", ограничение на переводы в политических целях является стандартом для рынка электронных платежей. "Такие ограничения есть у большинства сервисов электронных кошельков в России (например, у Qiwi и PayPal).

"Яндекс.Деньги" планирует разместить изменение в ближайшие дни, требование вступит в силу с момента публикации. "При этом фонд-юрлицо по-прежнему может использовать "Яндекс.Кассу" для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах", - заметили в "Яндексе".

О том, что "Яндекс.Деньги" перестает принимать средства на политические проекты, сообщил в понедельник оппозиционер Алексей Навальный со ссылкой на письмо "Яндекс.Денег" его коллеге. Согласно уведомлению он должен прекратить использовать кошелек для сбора средств, так как "в обозначенных целях это может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах".

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