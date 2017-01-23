Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин: вопрос ограничения расчетов наличными в РФ требует широкой дискуссии

Экономика и бизнес
23 января, 19:45 UTC+3 МОСКВА 23, января. /ТАСС
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами при совершении крупных покупок
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ограничение расчетов наличными деньгами в России требует более широкой дискуссии в правительстве, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Этот вопрос требует более широкой дискуссии. В целом эту идею еще надо обсуждать, внутри правительства в том числе. Обсуждать законопроект (по ограничению - прим. ред.) преждевременно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок (недвижимость, автомобили, драгоценности). По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
7
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама