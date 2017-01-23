Минфин: вопрос ограничения расчетов наличными в РФ требует широкой дискуссии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ограничение расчетов наличными деньгами в России требует более широкой дискуссии в правительстве, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Этот вопрос требует более широкой дискуссии. В целом эту идею еще надо обсуждать, внутри правительства в том числе. Обсуждать законопроект (по ограничению - прим. ред.) преждевременно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России при совершении крупных покупок (недвижимость, автомобили, драгоценности). По его мнению, за счет этого можно было бы сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.