El Universal: Мексика применит зеркальные меры при повышении ввозных пошлин в США

МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика готова не только вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), но и реагировать на возможные протекционистские меры новой администрации США. Об этом заявил в обнародованном интервью газете El Universal министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

"Если будут какие-то действия, которые препятствуют импорту на североамериканский рынок и стимулируют экспорт в США, необходимо обдумать зеркальные меры, чтобы противодействовать смене стимулов, которую подобный шаг будет означать для деятельности и инвестиций в Мексике, - сказал Гуахардо. - Мы не знаем, какие действия будут проводиться, это зависит от того, как будут оцениваться принятые в США решения".

Министр отметил, что Мексика имеет большое значение для США "в важнейших сферах" для этой страны, в том числе в экономической, а также по вопросам миграции и национальной безопасности. По его мнению, это необходимо учитывать в ходе предстоящих переговоров с новой администрацией соседней страны. Уже 25 и 26 января мексиканская делегация во главе с Гуахардо и министром иностранных дел Луисом Видегараем обсудит в Вашингтоне весь спектр двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание темам безопасности, миграции и торговли.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, однако не станет платить за строительство стены на границе двух государств. США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд.