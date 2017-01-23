Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Universal: Мексика применит зеркальные меры при повышении ввозных пошлин в США

Экономика и бизнес
23 января, 20:56 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо заявил, что Мексика имеет большое значение для США "в важнейших сферах" для этой страны, в том числе в экономической
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 23 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика готова не только вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), но и реагировать на возможные протекционистские меры новой администрации США. Об этом заявил в обнародованном интервью газете El Universal министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо.

Смотрите также
Трамп предложил облагать налогом произведенные в Мексике автомобили

"Если будут какие-то действия, которые препятствуют импорту на североамериканский рынок и стимулируют экспорт в США, необходимо обдумать зеркальные меры, чтобы противодействовать смене стимулов, которую подобный шаг будет означать для деятельности и инвестиций в Мексике, - сказал Гуахардо. - Мы не знаем, какие действия будут проводиться, это зависит от того, как будут оцениваться принятые в США решения".

Министр отметил, что Мексика имеет большое значение для США "в важнейших сферах" для этой страны, в том числе в экономической, а также по вопросам миграции и национальной безопасности. По его мнению, это необходимо учитывать в ходе предстоящих переговоров с новой администрацией соседней страны. Уже 25 и 26 января мексиканская делегация во главе с Гуахардо и министром иностранных дел Луисом Видегараем обсудит в Вашингтоне весь спектр двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание темам безопасности, миграции и торговли.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявлял, что Мехико рассчитывает на хорошие отношения с Вашингтоном после инаугурации Трампа, однако не станет платить за строительство стены на границе двух государств. США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Мексика
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в Алеппо
4
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
5
Порошенко создал отдельную военно-воздушную зону над республиками Донбасса
6
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
7
Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама