Евразийская экономическая комиссия подпишет меморандум с Андским сообществом

ВЕНА, 23 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовится в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании с Андским сообществом. Об этом сообщила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК (регулирующий орган Евразийского экономического союза - ЕАЭС) Татьяна Валовая.

"Мы (ЕЭК) активно развиваем отношения с региональными интеграционными объединениями, международными организациями. И сейчас обсуждаем активное взаимодействие с латиноамериканскими интеграционными объединениями, у них очень большой интерес, - рассказала журналистам Валовая, которая принимала участие в первой подготовительной встрече 25-го Экономико-экологического форума ОБСЕ в штаб-квартире организации в Вене. - В ближайшее время подпишем меморандум с Андским сообществом, одной из старейших региональных организаций. Он уже одобрен двумя сторонами".

Валовая также отметила, что уже идет переговорный процесс и планируется подписание других меморандумов. "Мы согласовали и одобрили меморандум с Иорданией. Обсуждаем с рядом других стран - это в основном государства Азиатско- Тихоокеанского региона", - сказала министр ЕЭК. По ее словам, обсуждается работа и с Тихоокеанским альянсом.

Министр ЕЭК подчеркнула, что формат меморандумов и запуск совместных групп используется с рядом государств, которые предлагали ЕАЭС начать переговоры о свободной торговле, но с которыми пока по ряду причин союз не готов к этому. В формате меморандумов обсуждаются темы компетенции ЕАЭС: таможенное администрирование, нетарифные барьеры, фитосанитарные меры.

По ее словам, около 40 стран предложили ЕАЭС начать переговоры о зоне свободной торговли, и союз тщательно и взвешено относится к началу таких переговоров. Она добавила, что пока такие переговоры идут с Израилем, и начинаются переговоры с Ираном, Индией, Сингапуром. "Мы стараемся активизировать сотрудничество и с африканскими региональными организациями. "А что касается соглашений по свободной торговле, сложно сказать, сейчас говорить что-то рано, но переговоры будут идти активно", - сказала Валовая.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, он заменил собой Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, действовало в 2000-2014 гг.). Андское сообществе - регионального социально-экономическое содружество, в которое входят Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.