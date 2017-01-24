Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп документально подтвердил свою отставку с постов более чем в 400 компаниях

Экономика и бизнес
24 января, 0:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Trump Organization предоставила CNN копию подтверждающего это документа, в котором содержится точный перечень данных компаний
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп добровольно ушел в отставку со всех постов более чем в 400 частных компаниях. Это произошло 19 января накануне церемонии инаугурации 45-го главы государства в Вашингтоне. Копию подтверждающего это документа предоставила в понедельник телекомпании CNN бизнес-империя Trump Organization.

СПЕЦПРОЕКТ
Из списка Forbes в президенты: чем владеет Дональд Трамп
Cколько денег у избранного президента США и что входит в десятку самой дорогой недвижимости магната

Документ, подписанный республиканцем, снабжен приложением с точным перечнем упомянутых выше компаний.

Ранее юрист Шери Диллон из фирмы Morgan Lewis & Bockius изложила план, призванный избежать конфликта частных интересов и государственных после вступления Трампа в должность президента. Он решил уйти со всех постов в Trump Organization и передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Миллиардер также постановил консолидировать около сотни своих компаний под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

Кроме того, на время президентства Трампа Trump Organization "заморозит" заключение новых соглашений за пределами США, а часть прибыли сети отелей в других государствах будет перечислять Министерству финансов своей страны. Как подтвердила Диллон, будущий 45-й глава государства отказался от идеи избавиться от своих компаний, так как это будет означать верную их распродажу за бесценок и ущерб для остальных членов семьи.

Дочь избранного президента США Иванка Трамп наряду с Эриком и Дональдом Трампом-младшим занимали должности вице-президентов Trump Organization. Иванка освободила свой пост и вышла из состава руководства своей фирмы, выпускающей одежду и украшения.

Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб раскритиковал данный план. Шауб обратил внимание на то, что фактически Трамп отказался только от руководящих постов, но не от права собственности на свои компании и права продолжать получать доход от них.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама