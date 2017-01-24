CNN: Трамп документально подтвердил свою отставку с постов более чем в 400 компаниях

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп добровольно ушел в отставку со всех постов более чем в 400 частных компаниях. Это произошло 19 января накануне церемонии инаугурации 45-го главы государства в Вашингтоне. Копию подтверждающего это документа предоставила в понедельник телекомпании CNN бизнес-империя Trump Organization.

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Документ, подписанный республиканцем, снабжен приложением с точным перечнем упомянутых выше компаний.

Ранее юрист Шери Диллон из фирмы Morgan Lewis & Bockius изложила план, призванный избежать конфликта частных интересов и государственных после вступления Трампа в должность президента. Он решил уйти со всех постов в Trump Organization и передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Миллиардер также постановил консолидировать около сотни своих компаний под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

Кроме того, на время президентства Трампа Trump Organization "заморозит" заключение новых соглашений за пределами США, а часть прибыли сети отелей в других государствах будет перечислять Министерству финансов своей страны. Как подтвердила Диллон, будущий 45-й глава государства отказался от идеи избавиться от своих компаний, так как это будет означать верную их распродажу за бесценок и ущерб для остальных членов семьи.

Дочь избранного президента США Иванка Трамп наряду с Эриком и Дональдом Трампом-младшим занимали должности вице-президентов Trump Organization. Иванка освободила свой пост и вышла из состава руководства своей фирмы, выпускающей одежду и украшения.

Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб раскритиковал данный план. Шауб обратил внимание на то, что фактически Трамп отказался только от руководящих постов, но не от права собственности на свои компании и права продолжать получать доход от них.