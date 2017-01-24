Процесс пересмотра Североамериканского торгового соглашения пока не начат

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США пока не начали процесс пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил об этом в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.
Вместе с тем он подчеркнул, что тема будет в ближайшее время обсуждаться лидерами стран-участниц регионального торгового блока: США, Канады и Мексики.
"Спусковой крючок еще не нажат, этого не было", - сказал Спайсер, отвечая на вопрос на эту тему. "Наш президент уже говорил с президентом Мексики и премьер-министром Канады о своем желании провести новые переговоры (по данному соглашению)", - добавил он, напомнив, что с обоими иностранными лидерами у Трампа предусмотрены встречи в течение ближайшего месяца.
"Это будет темой" для обсуждения, продолжал Спайсер, имея в виду судьбу NAFTA. "Если они приедут и выразят к этому готовность, то можно будет пересмотреть соглашение в рамках нынешних параметров и обновить его на базе существующей структуры, - сказал пресс-секретарь Белого дома. - Если нет, а он (Трамп) решит выйти (из соглашения), то в будущем придется возвращаться за чертежный стол (имелась в виду выработка исходных параметров для новой договоренности - прим. ТАСС)".