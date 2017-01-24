Суд в США утвердил соглашение о выплате Volkswagen $1,2 млрд автодилерам

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральный суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) утвердил в понедельник соглашение между германским автоконцерном Volkswagen и американскими компаниями, занимавшимися реализацией его продукции в США. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как оно отмечает, по условиям договоренностей Volkswagen в связи с допущенными им нарушениями экологических норм в США заплатит 652 американским автодилерам в общей сложности около $1,21 млрд, каждый из них получит в среднем примерно по $1,85 млн. Средства будут предоставлены в течение 18 месяцев.
Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им автомобилях программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие автомобили на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру.
По оценкам Reuters, Volkswagen в общей сложности согласился выплатить до $22 млрд в связи с допущенными в США нарушениями. Эта сумма включает в себя расходы на переоборудование или выкуп проданных в США автомобилей, компенсации регулирующим органам, федеральным властям, представителям американских штатов, оплату услуг юристов.