МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская компания Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии до второго квартала 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в понедельник на сайте Yahoo.

"Yahoo продолжает работать с Verizon над интеграционным планированием по продаже своего бизнеса", - говорится в заявлении. "Ранее Yahoo заявила, что ожидает завершения сделки в первом квартале. Однако учитывая объем работы, необходимый для соблюдения условий закрытия сделки, теперь она будет завершена во втором квартале 2017 года. Компания оперативно работает, чтобы закрыть сделку в кратчайшие сроки во втором квартале", - следует из документа.

Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. В июле прошлого года было объявлено о планах слияния Yahoo с телекоммуникационной компанией Verizon. Сумма сделки, которая должна была быть завершена в первом квартале текущего года, составляет более $4,8 млрд.