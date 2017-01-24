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Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии

Экономика и бизнес
24 января, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
В то же время работа над интеграционным планированием по продаже бизнеса Yahoo продолжается, отмечается в пресс-релизе компании
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американская компания Yahoo отложила закрытие сделки с Verizon о слиянии до второго квартала 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в понедельник на сайте Yahoo.

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"Yahoo продолжает работать с Verizon над интеграционным планированием по продаже своего бизнеса", - говорится в заявлении. "Ранее Yahoo заявила, что ожидает завершения сделки в первом квартале. Однако учитывая объем работы, необходимый для соблюдения условий закрытия сделки, теперь она будет завершена во втором квартале 2017 года. Компания оперативно работает, чтобы закрыть сделку в кратчайшие сроки во втором квартале", - следует из документа.

Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. В июле прошлого года было объявлено о планах слияния Yahoo с телекоммуникационной компанией Verizon. Сумма сделки, которая должна была быть завершена в первом квартале текущего года, составляет более $4,8 млрд.

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