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"Известия": в потребительской корзине россиян будет больше овощей и фруктов

Экономика и бизнес
24 января, 4:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По планам, новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут применять с 2018 году
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© ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Потребительская корзина в России будет формироваться с ориентацией на нормы здорового питания. Как пишет во вторник газета "Известия", за разработку соответствующего законопроекта, который планируется внести в правительство в сентябре, отвечает Минтруд.

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"Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания", - сообщили изданию в пресс-службе Минтруда. Планируется, что применять новые нормы для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции начнут с 2018 года.

Для повышения качества питания ведомство будет "принимать во внимание рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих требованиям здорового питания". Такие рекомендации утверждены Минздравом, последняя версия была подписана 19 августа 2016 года.

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В случае если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от Минздрава, в ней будет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо 126 кг), а доля овощей и фруктов вырастет со 114 кг до 140 кг и с 60 кг до 100 кг соответственно. Предлагается также увеличить количество мяса (с 58 кг до 73 кг), рыбы (22 кг против 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг). Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они несколько ниже.

В Минздраве "Известиям" сообщили, что пока не получили на утверждение проект новой потребительской корзины, но планируют принять участие в обсуждении документа.

Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции, отмечает издание. Потребительская корзина пересматривается раз в пять лет, последний раз ее состав обновляли в начале 2013 года.

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