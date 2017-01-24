"Ъ": глава МИД Венгрии оценил потери Будапешта от антироссийских санкций

Петер Сийярто: политика санкций против России провалиласьПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Экономические потери Венгрии от антироссийских санкций составили $6,5 млрд. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто, подчеркнув, что санкции "неэффективны и вредны", как для российской, так и для европейской экономик.
"По нашим оценкам, упущенная выгода для Венгрии составила за три года $6,5 млрд - это в том, что касается экспорта. Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта - около $90 млрд, это чувствительная потеря", - сказал министр в интервью газете "Коммерсантъ".
Сийярто выразил надежду на смягчение санкций в марте, отметив, что многое зависит от российско-американского диалога. "Это не повлияет напрямую на позицию Будапешта, но может оказать воздействие на ЕС в целом: если в диалоге Москвы и Вашингтона наметится позитивный сдвиг, будет легче убедить наших друзей в Европе последовать по тому же пути", - сказал глава МИД.
Говоря о сотрудничестве между Россией и ЕС, дипломат отметил, что Венгрия хотела бы стать "одним из столпов перезагрузки отношений". "Мы уверены, что если Европа не выстроит диалог с Москвой на прагматичной основе, то ЕС многое потеряет - в том числе в плане конкуренции с Китаем, США и Великобританией", - заключил он.