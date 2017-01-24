Правительство РФ выделило регионам 6,8 млрд рублей на развитие сел

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределены субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие сельских территорий. Документ, подписанный 20 января, был размещен на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 6,8 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", - говорится в справке к распоряжению.

Субсидии направлены на улучшение жилищных условий (3,4 млрд рублей), комплексное обустройство инфраструктуры населенных пунктов в сельской местности (3,2 млрд рублей), предоставление грантов на поддержку инициатив местных граждан (76,5 млн рублей).

Согласно документу, крупнейшие субсидии предоставлены Якутии (247 млн рублей), Башкортостану (244,5 млн рублей), Дагестану (238 млн рублей).

Как отмечается на сайте правительства, эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между министерством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.

Также было подписано распоряжение, которым распределены субсидии субъектам РФ на софинансирование строительства и реконструкции автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Документ подписан 21 января.

"Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 8,3 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 54 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов", - говорится в справке к документу.

Согласно документу, крупнейшие субсидии предоставлены Башкортостану (634,1 млн руб.), Татарстану (578,7 млн руб.), Удмуртии (520,7 млн руб.).

Как отмечается на сайте правительства, принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений.

Оба документа были рассмотрен и одобрены на заседании правительства Российской Федерации 19 января.