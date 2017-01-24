Global Times: бывший вице-президент Google покинет Xiaomi из-за проблем со здоровьем

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ПЕКИН, 24 января. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Вице-президент по международному сотрудничеству китайского производителя смартфонов Xiaomi Хьюго Барра в скором времени покинет компанию из-за проблем со здоровьем. Как сообщила газета Global Times, он курировал проекты по продвижению бренда на мировом рынке.
В сообщении на своей странице в Facebook Барра поблагодарил фанатов Xiaomi и коллег за 3,5 года совместной работы. "Я осознал, что последние несколько лет в таких своеобразных условиях забрали значительную часть моей жизни и начали сказываться на моем здоровье", - написал он.
По словам топ-менеджера, он намерен вернуться в Сан-Франциско в Кремниевую долину (Калифорния, США), чтобы "быть ближе к друзьям и семье". Как отметил Барра, там он намерен начать работу над новым проектом, однако никаких деталей по этому поводу не привел. Топ-менеджер заявил о том, что он окончательно покинет Xiaomi после каникул в честь Китайского Нового года, которые завершатся в КНР 2 февраля.
Как отмечает Global Times, в дальнейшем его заменит старший вице-президент Xiaomi Сян Ван.
Хьюго Барра с 2008 года работал в Google Mobile, а в 2010 году перешел в подразделение, отвечающее за операционную систему Android. С 2012 по 2013 год занимал пост вице-президента Google. В сентябре 2013 года перешел на аналогичную должность в Xiaomi.