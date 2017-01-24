Россия ожидает от администрации Трампа конструктивной работы в G20

Светлана Лукаш: работа "двадцатки" глубже, чем политические веянияПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия ожидает от президента Дональда Трампа и новой администрации США конструктивной работы по повестке заседаний представителей стран "Группы двадцати" (G20), которые пройдут в 2017 году под председательством Германии, однако полная ясность в этом вопросе наступит в ходе первых контактов шерп организации в марте, рассказала в интервью ТАСС шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Членами группы являются крупнейшие развитые и развивающиеся экономики, на которые приходится 85% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и около 80% мировой торговли. Роль "двадцатки" резко возросла после экономического кризиса 2008-2009 годов.
Россия считает работу в рамках "двадцатки" одним из приоритетов. В этом формате лидеры и министры обсуждают в основном вопросы глобальной экономики и международной торговли. Некоторые заявления представителей новой администрации и самого Трампа, в частности высказывания по поводу протекционистских мер в торговле, вызвали беспокойство среди членов "двадцадки".
"Пока что есть только ожидания от каких-то первоначальных слов президента Трампа. Посмотрим, что произойдет на практике, только после этого можно будет говорить, изменится позиция США в G20 или нет. Давайте дождемся хотя бы конца марта, результатов встречи шерп", - заявила Лукаш.
Лукаш добавила, что приоритеты новой администрации США в G20 не отразятся на общем ходе работы группы, хотя признала, что с приходом новой администрации в группе складывается "новая реальность". Тем не менее, по словам Лукаш, работа "двадцатки" носит долгосрочный характер и обсуждение инициатив, которое началось в прошлые годы, продолжится во время председательства Германии.
"Приоритеты группы не зависят от администраций отдельных стран-участниц. Есть общая работа, которая продолжается уже несколько лет, и которая направлена на содействие росту глобальной экономики, созданию рабочих мест, улучшению финансовой системы и торговой системы. И здесь фактор администрации США или того или иного назначенного ею лица не будет играть ключевую роль", - сказала она.
Лукаш отметила, что отдельные инициативы, которые поддерживала предыдущая администрация США, могут выпасть из числа первоочередных, однако они останутся в повестке группы, поскольку они также интересны другим странам. В качестве примера шерпа привела инициативы США по борьбе со вспышкой эпидемии лихорадки Эбола в Африке.
По поводу скептического отношения новой администрации США к региональным торговым партнерствам, в частности Трансатлантическому, Лукаш заметила, что некоторый скептицизм по отношению к таким партнерствам есть и у других членов "двадцатки", которые настаивают на их открытости и прозрачности.
"Каким бы ни было отношение новой администрации США к таким вопросам, может измениться только риторика: работа Группы 20 лежит глубже, чем политические веяния", - сказала Лукаш.