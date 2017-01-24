G20 примет план действий в сфере цифровой экономики до конца 2017 года

Светлана Лукаш: работа "двадцатки" глубже, чем политические веянияПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Группа двадцати" (G20) до конца 2017 года примет план действий в сфере цифровой экономики, который будет включать меры по регулированию интернет-торговли и обеспечению трансферта технологий, заявила в интервью ТАСС шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Членами группы являются крупнейшие развитые и развивающиеся экономики, на которые приходится 85% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и около 80% мировой торговли. В связи с бурным ростом оборота трансграничной интернет-торговли благодаря таким гигантам как американский Amazon и китайская Alibaba вопрос и регулирования, и налогообложения интернет-торговли становится одним из главных в ходе председательства Германии в "двадцатке" в этом году.
"Мы рассчитываем, что будет принят план действий в сфере цифровой экономики, включая интернет-торговлю, в том или ином виде", - сказала она.
"Если это торговля - мы будем обсуждать вопросы электронной торговли. Если это создание рабочих мест, занятость - мы будем обсуждать вопросы недостатка квалификации персонала и решать, каким образом готовить к реальности цифровой экономики тех, кто не успевает за происходящими мире изменениями", - говорит Лукаш.
По словам шерпы, G20 будет рассматривать трансграничное регулирование интернет-торговли в первую очередь с точки зрения налогового регулирования в рамках совместного с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) плана действий по борьбе с размываемой налогооблагаемой базы и уходом от налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting).
При этом шерпа России отмечает, что обсуждение этих вопросов идет очень сложно в силу традиционных разногласий между развитыми и развивающимися странами по вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность.
"На саммите в Ханьчжоу нам удалось договориться по ряду вопросов, но планка была существенно ниже той, которую мы поставили в начале", - рассказывает она. По ее словам, странам G20 также предстоит выработать общие подходы по вопросам трансферта технологий, обмена информацией и информационной безопасности.