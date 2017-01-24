Экваториальная Гвинея намерена вступить в ОПЕК

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Экваториальная Гвинея - третий производитель нефти в Африке после Анголы и Нигерии - заявила о намерении вступить в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в этом году.

Об этом говорится в распространенном заявлении министра шахт и углеводородов Габриеля Мбега Обианга.

"Мы уверены, что интересы Экваториальной Гвинеи полностью соответствуют стремлению ОПЕК служить отрасли", - заявил он. В случае вступления западноафриканская страна станет 14-м членом ОПЕК и шестым - из Африки.

Экваториальная Гвинея и еще десять не входящих в ОПЕК государств присоединились в прошлом году к решению организации снизить среднесуточную добычу нефти, чтобы стабилизировать цены.

"Производители уверены, что перепроизводство тянет цену на нефть вниз. Экваториальная Гвинея выполняет свою часть работы, чтобы обеспечить стабильность рынка и инвестиции в разработку и добычу наших ресурсов", - подчеркнул министр.

Общее сокращение добычи нефти в первом полугодии 2017 года должно составить 1,8 млн баррелей в день. На данный момент оно составляет 1,5 млн баррелей.