ФАС признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового ТВ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном получении оборудования для спутникового телевидения. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

Речь идет о рекламе МТС под слоганом "оборудование за 0 рублей", которая распространялась на федеральных и региональных телеканалах, а также в наружной рекламе в мае - июне 2016 года. Согласно выводам ФАС, реклама давала потребителям основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно.

Однако, по результатам рассмотрения условий акций, сотрудники антимонопольного органа выяснили, что комплект оборудования для просмотра "спутникового ТВ МТС" предоставляется за плату. Это является нарушением пункта 4 третей части пятой статьи закона "О рекламе", отмечается в сообщении.

О конкретных санкциях в отношении оператора не сообщается.

ФАС возбудила дело в отношении МТС за недостоверную телевизионную рекламу в декабре 2016 года. Его рассмотрение состоялось 18 января 2017 года.