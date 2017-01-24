Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового ТВ

Экономика и бизнес
24 января, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Согласно выводам ведомства, компания МТС нарушила пункт 4 третей части пятой статьи закона "О рекламе"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном получении оборудования для спутникового телевидения. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

Речь идет о рекламе МТС под слоганом "оборудование за 0 рублей", которая распространялась на федеральных и региональных телеканалах, а также в наружной рекламе в мае - июне 2016 года. Согласно выводам ФАС, реклама давала потребителям основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно.

Смотрите также
ФАС возбудила дело в отношении МТС за недостоверную телерекламу

Однако, по результатам рассмотрения условий акций, сотрудники антимонопольного органа выяснили, что комплект оборудования для просмотра "спутникового ТВ МТС" предоставляется за плату. Это является нарушением пункта 4 третей части пятой статьи закона "О рекламе", отмечается в сообщении.

О конкретных санкциях в отношении оператора не сообщается.

ФАС возбудила дело в отношении МТС за недостоверную телевизионную рекламу в декабре 2016 года. Его рассмотрение состоялось 18 января 2017 года.

Смотрите также

ФАС признала МТС нарушившим закон о конкуренции из-за копирования стиля "Мегафона"
ФАС признала компанию МТС нарушившей закон "О рекламе" при продвижении тарифа Smart
ФАС оштрафовала МТС за некорректную рекламу о роуминге в Крыму

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сирийская оппозиция не подпишет коммюнике по встрече в Астане
2
NYT: в США сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
3
Global Times: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
4
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
5
PAP: МИД Польши представил тайный документ 2008 года о политике в отношении РФ и Украины
6
Подозреваемый в убийстве четырех человек в Хабаровске задержан
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама