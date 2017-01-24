В Крыму в 2016 году проведен капремонт 370 многоквартирных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым в 2016 году за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства провела капитальный ремонт 370 многоквартирных домов.

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Об этом в интервью ТАСС сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.

"В прошлом году в Крыму за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства - в сумме 409,5 млн рублей осуществлен капитальный ремонт 370 многоквартирных домов", - сказала министр.

Всего, по оценкам экспертов, в регионе необходимо отремонтировать 22 млн кв. м жилья. Ранее гендиректор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил Баландин оценивал в 1,5 трлн рублей ремонт всего жилого фонда Крыма.