В Крыму создана рабочая группа для подготовки инвестпроектов к форуму в Сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Делегация Республики Крым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в конце февраля. Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Везем стандартный набор (инвестиционных предложений - прим. ТАСС). Постараемся максимально наши возможности представить", - сказал глава Крыма, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, в правительстве Крыма уже создана рабочая группа, которая занимается формированием инвестиционных проектов и предложений для выставления в Сочи. "Ориентировочно 10 февраля будет заседание рабочей группы, на котором будет согласован весь порядок организации работы на этом мероприятии", - отметил Аксенов.
Он добавил, что Крым представит на форуме ряд проектов в сфере здравоохранения и туризма, кроме того, на стенде республики в Сочи будут обозначены объекты, планируемые к приватизации в 2017 году. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Минфин региона, в план приватизации Крыма на 2017 год включены 22 объекта, в том числе "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем", "Феодосийский оптический завод", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" и другие.
Российский инвестиционный форум (ранее назывался Международный инвестфорум "Сочи") был инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Последний, 15-й по счету Сочинский форум, прошел с 29 сентября по 2 октября 2016 года, тогда по предложению правительства решено было перенести сроки проведения мероприятия на зимний период. По мнению вице-премьера Дмитрия Козака, перенос экономического съезда с осени на зиму позволит загрузить летнюю инфраструктуру города в межсезонье.
Форум ежегодно собирает около 9 тыс. участников из регионов России, свыше 30 зарубежных стран. ТАСС выступит генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Российского инвестиционного форума.