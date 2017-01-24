Около 100 ТОР создадут в ближайшее время в моногородах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 100 территорий опережающего развития (ТОР) планируется создать в ближайшее время в моногородах, сообщила заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева.

"Моногорода вступили в фазу территорий опережающего развития. Сейчас ТОРы касаются в основном городов Дальневосточного федерального округа (ДФО). По 11 моногородам решение было принято до конца 2016 года. Могу сказать, что в ближайшее время 100 ТОРов будет создано в моногородах", - цитирует Макиеву пресс-служба "Фонда развития моногородов".

По словам Макиевой, в моногородах для поддержки предпринимателей предусмотрены льготы. "Льготы по налогу на прибыль, на землю, на имущество - по нулям, это федеральная часть льгот. В региональной части - 5% - первые 5 лет и 10% - следующие 5 лет. При этом страховые взносы будут снижены в 4 раза", - добавила она.

Зампредседателя ВЭБ также отметила, что мэрам городов для большей эффективности необходимо объединяться. "Многие муниципалитеты признались в том, что они по одному не выживут. Чтобы создавать экономически выгодные условия, нужно договариваться мэрам между собой; у нас, к большому сожалению, губернаторы не всегда могут договариваться - каждый строит у себя на территории свой цементный завод, тем самым губит соседнее производство. В каждом регионе цементный завод не нужен", - отметила Макиева.

Мэры моногородов, добавила зампред ВЭБ, уже используют модель разделения труда и кооперируются. "Они выделяют свои сильные стороны и договариваются с соседями. Могу сказать, что каждый третий моногород пошел по такому пути", - подчеркнула Макиева.