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Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья

Экономика и бизнес
24 января, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Самыми дорогими регионами по стоимости жилья стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Минстрой России утвердил норматив стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2017 года на уровне 37,21 тыс. руб., следует из соответствующего приказа ведомства.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года в размере 37,21 тыс. рублей", - говорится в документе.

Министерство также утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра в субъектах Федерации. Эти показатели власти используют для расчета размеров социальных выплат.

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В тройку самых дорогих регионов по стоимости жилья входит Москва (90,4 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербург (60,29 тыс. руб. за 1 кв. м) и Московская область (54,48 тыс. руб. за 1 кв. м). К регионам с самой низкой стоимостью квадратного метра относятся Республика Калмыкия (25,2 тыс. руб.), Республика Ингушетия (25,57 тыс. руб.) и Республика Адыгея (25,67 тыс. руб.).

В декабре 2016 года министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень говорил, что ожидает в 2017 году сохранения цен на жилье на уровне предыдущего года, однако не исключал и роста цен на недвижимость.

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