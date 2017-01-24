Крым в 2017 году потратит на ликвидацию несанкционированных свалок 170 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым потратит в 2017 году на ликвидацию несанкционированных свалок 170 млн рублей. Об этом на заседании совета министров сообщил глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Карпов.
"В планах ликвидации несанкционированных свалок на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 170 млн рублей", - сказал министр. В частности, по его словам, на эти деньги власти планируют в нынешнем году ликвидировать на полуострове 240-260 тыс. куб. м мусора.
Карпов также сообщил, что в регионе сформирован общий реестр, в который вошло 2,5 тыс. свалок общей площадью 700 тыс. кв. м.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, в прошлом году в республике было выявлено 960 мест несанкционированного складирования отходов общей площадью 836,6 тыс. кв. м, из них ликвидировано 738 мест общей площадью 78,3 тыс. кв. м.
Карпов также сообщил, что на полуострове построят семь мусороперерабатывающих комплексов и пять полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2019 году.
"Результатом работы должно явиться строительство семи автоматизированных мусороперерабатывающих комплексов и пяти муниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО. Данные работы планируется завершить в конце 2018 года", - сказал министр на заседании правительства региона, не назвав стоимость работ. По его словам, строительство будет идти в рамках концессионных соглашений.
Карпов добавил, что ввод в эксплуатацию комплексов и полигонов ТКО позволит закрыть в Крыму все действующие в настоящее время свалки. "Остальные свалки будут закрыты, и дальше не будут эксплуатироваться", - сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что мусороперерабатывающие заводы будут построены вдали от жилой застройки. "Все места расположены вдали от жилого сектора с соблюдением всех федеральных нормативов. На Южном берегу Крыма свалок не должно быть", - сказал он.