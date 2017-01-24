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Крым в 2017 году потратит на ликвидацию несанкционированных свалок 170 млн рублей

Экономика и бизнес
24 января, 13:56 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
На полуострове построят семь мусороперерабатывающих комплексов и пять полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2019 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым потратит в 2017 году на ликвидацию несанкционированных свалок 170 млн рублей. Об этом на заседании совета министров сообщил глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Карпов.

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"В планах ликвидации несанкционированных свалок на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 170 млн рублей", - сказал министр. В частности, по его словам, на эти деньги власти планируют в нынешнем году ликвидировать на полуострове 240-260 тыс. куб. м мусора.

Карпов также сообщил, что в регионе сформирован общий реестр, в который вошло 2,5 тыс. свалок общей площадью 700 тыс. кв. м.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, в прошлом году в республике было выявлено 960 мест несанкционированного складирования отходов общей площадью 836,6 тыс. кв. м, из них ликвидировано 738 мест общей площадью 78,3 тыс. кв. м.

В Крыму построят 7 мусороперерабатывающих комплексов

Карпов также сообщил, что на полуострове построят семь мусороперерабатывающих комплексов и пять полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2019 году. 

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"Результатом работы должно явиться строительство семи автоматизированных мусороперерабатывающих комплексов и пяти муниципальных полигонов для захоронения неутилизированной части ТКО. Данные работы планируется завершить в конце 2018 года", - сказал министр на заседании правительства региона, не назвав стоимость работ. По его словам, строительство будет идти в рамках концессионных соглашений.

Карпов добавил, что ввод в эксплуатацию комплексов и полигонов ТКО позволит закрыть в Крыму все действующие в настоящее время свалки. "Остальные свалки будут закрыты, и дальше не будут эксплуатироваться", - сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что мусороперерабатывающие заводы будут построены вдали от жилой застройки. "Все места расположены вдали от жилого сектора с соблюдением всех федеральных нормативов. На Южном берегу Крыма свалок не должно быть", - сказал он.

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