Предложенные Рогозиным меры поддержки авиапрома РФ соответствуют требованиям ВТО

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Меры поддержки российской авиапромышленности, предложенные накануне вице-премьером Дмитрием Рогозиным, не противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, 23 января, Рогозин предложил ввести ряд преференций для авиакомпаний, использующих российские самолеты. В том числе предоставлять им допуски на наиболее прибыльные маршруты.

"Все механизмы (поддержки авиапрома - прим. ред. ТАСС) разрабатываются с учетом текущей ситуации и перспективы, совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и в соответствии с требованиями ВТО. Данная мера нормам ВТО не противоречит", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Ведомство поддерживает меры, которые помогут создавать конкурентоспособные российские самолеты во всех нишах и обеспечивать максимально благоприятные условия для их выхода в том числе и на российский рынок различными способами - от снижения их себестоимости до снижения размера лизингового платежа эксплуатанта - и будет принимать участие в их реализации, сообщили в пресс-службе.

По словам Рогозина, его предложения по стимулированию покупки российских самолетов касаются и предоставления "специальных льгот экономического характера, в том числе связанных с лизингом авиатехники".

Преференции уже есть

Что касается предложения вице-премьера давать наиболее прибыльные маршруты тем авиакомпаниям, которые летают на российских самолетах, то частично оно уже реализовано. На данный момент регулируется только допуск перевозчиков на международные направления. Авиакомпании подают заявки на выполнения полетов в Росавиацию, после чего межведомственная комиссия при Минтрансе РФ допускает или не допускает компанию на конкретный маршрут.

Как пояснили ТАСС в Минтрансе, одним из критериев при принятии решения о согласовании допуска является наличие в парке авиакомпании российских самолетов.

"Данный параметр дает приоритет и увеличивает шансы перевозчиков на получение соответствующих допусков", - сказали ТАСС в пресс-службе Минтранса.

Однако в Минтрансе не ответили, планируется ли увеличить значимость этого критерия при распределении маршрутов.

Потенциальный спрос

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), включающей всех российский авиапроизводителей, ТАСС сообщили, что поддерживают все инициативы правительства, направленные на расширение рынков сбыта продукции.

"Потенциальный рост спроса может нас только порадовать", - отметили в пресс-службе корпорации.

При этом в авиакомпаниях, входящих в топ-10 по пассажиропотоку (по данным Росавиации), и эксплуатирующих исключительно зарубежные самолеты, готовы рассматривать в дальнейшем вопрос использования российских самолетов.

Так, в группе S7 (авиакомпании S7 Airlines и "Глобус") сообщили, что сейчас в парке нет российских самолетов, но в целом компания рассматривает возможность покупки российской техники в дальнейшем. В пресс-службе Azur Air рассказали, что присматриваются к самолету МС-21 (ближне-среднемагистральный самолет, который находится на стадии разработки, первый полет намечен на весну 2017 года), но отметили, что полноценной замены зарубежным дальнемагистральным самолетам с точки зрения экономичности воздушного судна на российском рынке на данный момент не видят. В авиакомпании "ВИМ-Авиа" от комментариев отказались. В "Уральских авиалиниях" на запрос ТАСС не ответили.