ЦБ отмечает восстановление экономики РФ и возможность снижения ставок

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает восстановление экономики России, которое открывает возможность для снижения ставок. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.
"Сейчас действительно наблюдается восстановление экономики. Правда многие оптимистичные и радужные прогнозы, они при более высоких ценах на нефть, чем те которые закладывались в прогноз социально-экономического развития и базовый прогноз ЦБ. Будет нефть выше, будет и рост лучше. Но суть в том, что экономика восстанавливается сейчас. Мы наблюдаем данные по инфляции - 5,4%. Все это открывает пространство для снижения ставок", - отметил Дмитриев.