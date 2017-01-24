Ревенко призвал помнить об интересах пользователей при регулировании мессенджеров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко полагает, что о введении регулирования деятельности мессенджеров "необходимо подумать", но при этом нельзя задевать интересы их пользователей.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскомнадзор совместно с МВД разработали поправки в закон "О связи", которые предлагают включить в него понятие "информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями". Как отмечает издание, согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи. В законопроекте сказано, что организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, пишет газета.

Комментируя публикацию, Ревенко заявил ТАСС, что деятельность мессенджеров в России никак не регулируется. Депутат упомянул о ряде прецедентов, когда мессенджеры использовались для противоправных действий, в частности для рекламы наркотических веществ.

"В связи с этим, обращая внимание на такие случаи, конечно, мы понимаем, что необходимо подумать о регулировании в том или ином виде работы этих платформ (мессенджеров - прим. ТАСС), но при этом понимая, что это не должно нести в себе никаких неудобств пользователям", - сказал Ревенко.

В то же время он подчеркнул, что он услышал об инициативе МВД и Роскомнадзора из СМИ. По его словам, депутаты думского комитета к работе по разработке этого законопроекта не привлекались. "Говорить о его конкретном содержании крайне сложно", - отметил он.