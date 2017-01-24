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Министр авиации Египта может посетить РФ в начале февраля

Экономика и бизнес
24 января, 16:12 UTC+3 ГОРКИ 24, января. /ТАСС
Глава Минтранса РФ Максим Соколов также не исключает еще одного визита российских экспертов по авиационной безопасности в Каир
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ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Министр авиации Египта может посетить Россию в начале февраля. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

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"Сегодня я получил информацию о готовящемся визите министра гражданской авиации Египта в Россию в начале февраля. Точную дату мы пока не определили. Это тоже будет определенным шагом вперед в процессе восстановления авиационного сообщения. Еще раз хочу подчеркнуть, что оцениваю перспективы последовательного восстановления авиационного сообщения как достаточно реалистичные", - сказал министр.

Также Соколов добавил, что не исключает еще одного визита российских экспертов по авиационной безопасности в Каир с инспекцией.

"Возможно потребуется, если объемы информации, предоставленные нам египетскими коллегами и, соответственно, полученной в ходе ближайшего визита министра гражданской авиации (Египта), будет не достаточно, может быть потребуется, надеюсь, что еще один визит наших экспертов", - сказал Соколов журналистам, отвечая на вопрос, понадобится ли еще один визит российских экспертов по авиационной безопасности с инспекцией в Каир.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже - аэропорты курортных городов Египта. 19 января группа российских экспертов вернулась после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

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