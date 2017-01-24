Пенсии в России увеличатся за три года более чем на 1 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Пенсии в РФ увеличатся за три года более чем на 1 тыс. рублей, а ветераны Великой Отечественной войны будут получать больше на 1,5-2 тыс. рублей.

Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов во время рабочего визита в Северную Осетию.

"По предварительным оценкам, пенсии за три года увеличатся в среднем больше чем на 1 тысячу рублей, а у ветеранов Великой Отечественной войны - на 1,5-2 тыс. рублей", - сказал Дроздов.

По его словам, бюджет ПФР утвержден на ближайшие три года, он сбалансирован. "Нет никакого дефицита, поэтому в этом году мы также ожидаем, что все свои задачи выполним своевременно и без сбоев", - резюмировал Дроздов.