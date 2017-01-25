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Глава Pemex предупредил о будущих сложностях добычи нефти в Мексике

Экономика и бизнес
25 января, 0:00 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Хосе Антонио Гонсалес Анайя считает, что нефтедобыча в стране будет усложняться и дорожать
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МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Поиск новых нефтяных месторождений в Мексике и их разработка будут только усложняться и дорожать. Такое мнение высказал сегодня генеральный директор государственной нефтегазовой компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя.

Ранее в этом месяце президент страны Энрике Пенья Ньето сообщил, что времена нефтяного изобилия для Мексики подошли к концу. "Природа подарила нам Кантарел (месторождение в Мексиканском заливе - прим. корр.), и его запасы подходят к концу, и с каждым разом будет все дороже и сложнее находить нефть в Мексике, но нефть есть, в этом можно не сомневаться", - цитирует Анайю электронная версия газеты El Universal.

С 1 января этого года бензин и дизельное топливо в Мексике подорожали в пределах 20%. Глава Pemex отметил, что рост цен вызван внешними факторами, и стоимость горючего в стране все же остается ниже, чем в таких нефтедобывающих странах, как Канада и Бразилия.

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