Глава Pemex предупредил о будущих сложностях добычи нефти в Мексике

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МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Поиск новых нефтяных месторождений в Мексике и их разработка будут только усложняться и дорожать. Такое мнение высказал сегодня генеральный директор государственной нефтегазовой компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя.
Ранее в этом месяце президент страны Энрике Пенья Ньето сообщил, что времена нефтяного изобилия для Мексики подошли к концу. "Природа подарила нам Кантарел (месторождение в Мексиканском заливе - прим. корр.), и его запасы подходят к концу, и с каждым разом будет все дороже и сложнее находить нефть в Мексике, но нефть есть, в этом можно не сомневаться", - цитирует Анайю электронная версия газеты El Universal.
С 1 января этого года бензин и дизельное топливо в Мексике подорожали в пределах 20%. Глава Pemex отметил, что рост цен вызван внешними факторами, и стоимость горючего в стране все же остается ниже, чем в таких нефтедобывающих странах, как Канада и Бразилия.