Медведев проведет заседание президиума совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания обсудят ход реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", включая формирование механизмов вовлечения граждан и организаций в мероприятия по благоустройству, а также вопросы использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию приоритетных проектов и программ.

В заседании примут участие заместители главы кабмина Аркадий Дворкович и Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр транспорта Максим Соколов, а также главы регионов.

Ранее Мень заявлял, что государство в 2017 году направит 20 млрд рублей на приоритетное направление "Городская среда и благоустройство". Создание комфортной городской среды - одна из ключевых задач национального проекта "ЖКХ и городская среда", разработанного по поручению президиума Совета. Курировать проект будет замглавы Минстроя России Андрей Чибис. "У нас появляются дополнительные средства. Если изначально закладывали порядка 5 млрд рублей на то, чтобы стимулировать муниципалитеты, то на последней встрече руководства партии "Единая Россия" с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) было принято решение по этому направлению ("Городская среда и благоустройство" - прим. ред.) заложить дополнительные средства - еще 15 млрд рублей", - сказал министр. Таким образом, общий объем финансирования составит 20 млрд рублей, отметил он.

Дмитрий Медведев неоднократно обращал внимание на то, что в реализацию проектов по благоустройству дворов нужно вовлекать местных жителей; об этом он говорил, в частности, на недавнем съезде "Единой России". Премьер напомнил, что благоустройство дворов будет идти и в рамках одного из приоритетных национальных проектов, и в рамках партийного проекта "Городская среда". "Я считаю, что, кстати, к этой работе нужно привлекать и самих жителей. Они лучше всех знают, что нужно сделать во дворах", - сказал Медведев. "По моей инициативе мы начинаем заниматься благоустройством (дворов) и созданием комфортной городской среды; эту идею поддержал президент нашей страны в послании (Федеральному собранию). В федеральном бюджете на эти цели по предложению фракции "Единая Россия" предусмотрены 20 млрд рублей", - сказал премьер.