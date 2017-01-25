El Universal: власти Мексики не исключили выхода из NAFTA

МЕХИКО, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика не станет принимать невыгодные для себя условия в ходе пересмотра Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом заявил министр иностранных дел Луис Видегарай.

По его словам, Мексика может выйти из этого договора, если ее не устроят предлагаемые изменения. Помимо Мексики в NAFTA входят США и Канада.

"Всегда существует возможность оставить NAFTA и регулировать торговлю между Мексикой и США на основе правил Всемирной торговой организации, - цитирует Видегарая газета El Universal. - Это не тот путь, который мы предпочитаем, и не с этого мы начнем переговоры". Ранее во вторник министр экономики Ильдефонсо Гуахардо высказал аналогичное мнение. По его словам, выход из NAFTA нельзя исключать, если страна не добьется выгодных для себя условий при пересмотре соглашения.

Уже делегация во главе с Видегараем и Гуахардо отправится на переговоры с новой администрацией США в Вашингтон. Ожидается, что на встречах, которые будут идти два дня, удастся обсудить весь спектр двустороннего сотрудничества.

Президент США Трамп 23 января подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий NAFTA. Это объединение считается одним из крупнейших экономических блоков в Западном полушарии. Общая площадь стран-участниц составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП достигает порядка 20 трлн долларов США.

Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года президентами США и Мексики Джорджем Бушем и Карлосом Салинасом де Гортари, а также премьер-министром Канады Брайаном Малруни. К декабрю 1993 года его ратифицировали парламенты всех трех стран, а 1 января 1994 года оно вступило в силу.