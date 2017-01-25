В США впервые за 50 лет прибыл легальный груз с Кубы

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Судно с первым за последние более чем 50 лет легальным грузом с Кубы причалило во вторник утром в американский порт Эверглэйдс в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщает агентство Associated Press.
Судно доставило два контейнера с древесным углем, добытым на острове кустарным способом частными объединениями рабочих, что позволяет импортировать это сырье в Соединенные Штаты, несмотря на действующее в отношении острова торговое эмбарго. Такие поставки стали возможными благодаря ряду послаблений, сделанных Минфином и Минторгом США еще во время пребывания в Белом доме экс- президента Барака Обамы.
Данная партия прибыла в США по заказу предпринимателя Скотта Гилберта, его компания ранее объявила о намерении приобрести 80 тонн угля у кубинских поставщиков. Речь идет о добываемом на Кубе виде этого топлива, которое отличается чистым горением и поэтому часто используется в хлебопекарных печах. Согласно сообщениям СМИ, за каждую тонну Гилберт заплатил по $420, что гораздо выше рыночной цены.
Обама объявил о намерении нормализовать отношения с Кубой в декабре 2014 года, с тех пор страны восстановили дипломатические отношения и расширили сотрудничество в ряде других сфер, в том числе, и торговой. Однако полностью снять эмбарго может только американский Конгресс.