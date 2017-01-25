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Государственный инвестфонд Сингапура приобрел за $1 млрд небоскреб на Уолл-стрит

Экономика и бизнес
25 января, 5:36 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Площадь здания превышает 148 тысяч кв. метров
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СИНГАПУР, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапурский государственный инвестиционный фонд (Government Investment Corporation, GIC) совместно с американским инвестиционным трастовым фондом Paramount Group приобрели один из небоскребов на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Как сообщается в распространенном сообщении, стоимость сделки оценивается в $1,04 млрд.

Сингапурскому фонду будет принадлежать 95% акций 47-этажного здания, площадь которого превышает 148 тысяч кв. метров.

В настоящее время в этом небоскребе по адресу Уолл-стрит, 60 располагается американская штаб квартира Deutsche Bank. Договор об аренде всех помещений германский банк недавно продлил до 2022 года.

GIC входит в десятку крупнейших суверенных фондов мира.

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