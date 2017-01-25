"Ъ": Минпромторг разработал программу поддержки освоения Арктики на 35 млрд руб.

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Минпромторг разработал подпрограмму поддержки нефтегазового и горнопромышленного машиностроения для освоения Арктики, инициатива на 35 млрд рублей включает снижение зависимости от импортного оборудования. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект программы, копия которого имеется в распоряжении издания.
"Подпрограмма направлена, в том числе, на реализацию крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих интеграцию арктической зоны РФ с освоенными районами Российской Федерации", - пояснили газете в Минпромторге.
Согласно тексту проекта, программа рассчитана до 2020 года и требует 23,7 млрд рублей финансирования из бюджета, а также 11,7 млрд рублей из внебюджетных источников. Средства будут направлены на научные исследования и создание оборудования для освоения Арктики - как сухопутной, так и морской частей. По расчетам Минпромторга, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды по итогам реализации подпрограммы составят 51,7 млрд рублей.
Основной целью программы станет создание не менее 25 образцов импортозамещающего оборудования и трех полигонов для их испытания: Западно-Арктический в Мурманске, Восточно-Арктический в Тикси и Ненецкий на побережье Печорского моря.Также говорится о новых образцах для разведки и добычи полезных ископаемых, СПГ-проектах, поддержке морской сейсморазведки и строительстве новых судов для 3D-разведки. После ряда последних согласительных совещаний программу планируется внести на рассмотрение правительства.