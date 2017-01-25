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Якутия вошла в число лидирующих регионов по внедрению проектного управления

Экономика и бизнес
25 января, 8:41 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
В число лидеров также вошли Белгородская область, Пермский край и Приморский край
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ЯКУТСК, 25 января. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия вошла в число 10 регионов-лидеров по внедрению проектного управления. Об этом ТАСС сообщил директор Учебно-консультационного центра "Проектная ПРАКТИКА" Михаил Дубовик.

"Регионы начали уже внедрять проектное управление. Среди лидеров - Белгородская область, Пермский край, Приморский край, Якутия. Глава республики Егор Борисов ставит внедрение проектного управления приоритетной целью своей администрации", - сказал Дубовик.

На данный момент члены кабинета министров республики проходят обучение по реализации проектного управления. "В Якутии уже отобраны шесть пилотных проектов, которые будут реализованы в рамках проектного управления. Одним из них станет национальная спартакиада "Игры Манчаары" летом 2017 года. Внедрение и переход на проектное управление будет происходить в течение 2017-2018 года", - отметил собеседник агентства.

По словам Дубовика, проектное управление - это четко выстроенная горизонтальная власть, где в рамках проекта создаются временные команды для реализации определенных задач. "Есть временные руководители проектов, кураторы, заказчик и команда и четко определенные временные рамки, по завершению проекта команды распускаются. Такое управление позволяет при минимальном объеме средств в заданное время реализовывать проект", - сказал он.

В Якутии уже создан Департамент по проектному управлению, по пилотному проекту "Игры Манчаары" подготовлен паспорт проекта, который находится у главы региона, создана команда, определены руководитель, заказчик и куратор.

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