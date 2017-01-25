Объем торговли между РФ и Японией сократился на 24% в 2016 году

ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Товарооборот между Россией и Японией в 2016 году сократился примерно на 24% по сравнению с показателем предыдущих 12 месяцев, составив менее $16,4 млрд. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду в Токио данные министерства финансов страны.

По его подсчетам, японский экспорт в Россию минувшем году составил $5,09 млрд, лишь незначительно уменьшившись по сравнению с этим показателем год назад. Однако импорт из РФ упал до уровня ниже $11,3 млрд, сократившись почти на 28%. Торговый баланс по-прежнему сводится в пользу России.

Экспорт из Японии в Россию сокращается уже три года подряд, а в прошлом году впервые упал и объем импорта из РФ. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко высказал мнение, что уменьшение объема двусторонней торговли связано с падением цен на нефть и курса рубля, проблемами в российской экономике. "Однако, это не меняет тот факт, что Россия для японских компаний остается передовой линией возможностей", - отметил он. У двусторонних связей, сказал глава экономического ведомства, "имеются существенные перспективы".

Глава японо-российского экономического комитета Федерации японского бизнеса (Кэйданрэн) Тэруо Асада считает также, что ситуация в торговле может быть исправлена. В одном из интервью ТАСС он выразил надежду на "улучшение делового климата в России".