Transparency International: коррупция в РФ в прошлом году осталась на уровне 2015 года

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия в прошлом году, как и в 2015 году, набрала 29 очков из 100 возможных в рейтинге уровня коррупции, составляемом международной организацией Transparency International, однако опустилась на 12 позиций. Исследование, включившее в себя 176 стран, было опубликовано на сайте организации.
Рейтинг составляется на базе "индекса восприятия коррупции" (CPI), который может варьироваться от 0 до 100 баллов. При этом 0 баллов означает "самый высокий уровень восприятия коррупции" (то есть наибольшую подверженность ей), а 100 - "самый низкий".
Согласно данным исследования, Россия делит 131 строчку еще с четырьмя странами (Иран, Казахстан, Непал и Украина). По сравнению с 2015 годом РФ опустилась со 119 места на 12 позиций.
На первом месте, по мнению организации, с 90 баллами находятся Дания и Новая Зеландия. В пятерку наименее коррумпированных стран также вошли Финляндия (89 очков), Швеция (88 очков) и Швейцария (86 очков). Замыкают список Сомали (10 баллов и 176 место), Южный Судан (11 баллов и 175 место) и КНДР (12 очков и 174 место).
В октябре 2015 года министр юстиции РФ Александр Коновалов в интервью "Российской газете" отметил, что считает весьма субъективным рейтинг уровня коррупции, составляемый Transparency International, заявив, что он "формируется на основе опросов и исследований, по сути, он отражает всего лишь мнение определенной части общества и экспертов об уровне коррупции в стране". "От того, кого опросят в качестве экспертов, зависит конечный результат", - подчеркнул Коновалов.