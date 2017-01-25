Власти решили вопрос о выделении земли для строительства моста через Амур между РФ и КНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 января. /ТАСС/. Вопрос предоставления земельных участков под строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем в районе городов Благовещенск (Амурская область) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) решен, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В правительстве области прошло заседание штаба по строительству трансграничного мостового перехода. Его провела первый зампред областного правительства Марина Дедюшко... Она рассказала о том, что вопрос предоставления земельных участков под строительство решен. В ближайшее время будут получены результаты экспертизы на проектно-сметную документацию, заключаются договоры по энергообеспечению проекта, строительному контролю, договоры на формирование закрытой зоны строительства", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, уже подписаны контракты с подрядными организациями. "Но остаются вопросы, в том числе и требующие решений областного правительства. Речь идет, в частности, о предоставлении земельных участков, разрешительной документации", - уточнила Дедюшко.

По ее словам, на данный момент идет оформление банковских гарантий, договоров банковского сопровождения. Правительство контролирует средства, которые авансируются подрядным организациям, и ход выполнения работ.

Строительство моста через Амур

Строительство моста через Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Мост предполагается построить за три года, в 2019 году он будет сдан в эксплуатацию, по нему начнется движение автотранспорта.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста - 1283,8 м, ширина - 14,5 м. Тип моста - вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Российскую часть пограничного мостового перехода будут строить российские подрядчики. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей.

Мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно- логистических и других производств, и будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов и даст возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.