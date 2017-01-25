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Google подала жалобу в Верховный суд РФ в рамках спора с ФАС

Экономика и бизнес
25 января, 9:28 дата обновления: 25 января, 10:05 UTC+3
Как следует из материалов суда, жалоба была подана 24 января
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© Denis Doyle/Bloomberg via Getty Images

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компания Google подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ в рамках спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России о злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе Android (принадлежит Google) в России. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Жалоба была подана 24 января. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Наказание за доминирование на рынке

В сентябре 2015 года ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе "Яндекса". По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

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ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google уже оповещала пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявляла о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью. Как подчеркнули в ФАС, предписание для Google направлено на поддержку конкуренции на рынке.

Кроме того, Google пытается оспорить решение ФАС по вопросу злоупотребления доминирующим положением на Android, судебные разбирательства длятся уже больше года. 1 декабря дело было передано в Суд по интеллектуальным правам (СИП), однако ФАС и "Яндекс" оказались с этим не согласны и подали соответствующие иски.

Антимонопольное ведомство оштрафовало Google и за сам факт нарушения на 438 млн рублей (9% от оборота на российском рынке за 2014 год плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.

Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться. 

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