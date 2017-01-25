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Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлили на 60 дней

Экономика и бизнес
25 января, 9:54 дата обновления: 25 января, 10:12 UTC+3
Власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный в конце декабря, и отметили, что он не оказал негативного воздействия на бизнес
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах РФ еще на 60 дней, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря, и отметили, что он "не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса".

"В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.

Отравление в Иркутске

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны "Боярышник" в Иркутске.

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По данным областного Минздрава, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти - в виде домашнего ареста, пяти - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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