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Сбербанк считает иск в США попыткой бывших клиентов уйти от ответственности

Экономика и бизнес
25 января, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Как сообщалось ранее, компания "Павловскгранит", чей бывший владелец подал иск к банку, не смогла обслуживать свои долги
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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сбербанк считает, что экс-владелец "Павловскгранита" Сергей Пойманов, подавший в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к кредитной организации, не оставляет попыток уйти от ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством", - сказали в банке, комментируя подачу иска.

Как сообщила газета "Ведомости", до конца 2009 года крупнейшим владельцем "Павловскгранита" был Пойманов. Издание отмечает, что предприятие кредитовалось в Сбербанке и не смогло обслуживать долги. Поэтому в итоге Пойманов лишился своей собственности, добавляет газета. Бизнесмен неоднократно пытался оспорить это в российских судах, но безуспешно.

Иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также нескольким другим российским юридическим и физическим лицам в ноябре 2016 года подала американская юридическая компания PPF Management LLC. По данным документов суда, заявители обвиняют их к причастности к рейдерскому захвату.

Юридическая компания подала иск от имени Пойманова и Ирины Подгорной. Согласно исковому заявлению, они были владельцами контрольного пакета акций "Павловскгранита". Истцы утверждают, что Сбербанк и другие ответчики вступили в сговор, цель которого - использование спада на рынке и рейдерский захват "Павловскгранита".

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