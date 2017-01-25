Ростуризм призвал проявлять осторожность в связи с вспышкой сальмонеллеза в Европе

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рекомендует туристам проявлять осторожность в связи со вспышкой сальмонеллеза на территории 10 стран Европы. Соответствующее предостережение опубликовано на сайте ведомства.
"Вспышка сальмонеллеза зафиксирована на территории 10 стран: Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании, - говорится в сообщении. - Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в указанные страны, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и проявлять осторожность: прежде всего, не употреблять в пищу блюда, содержащие сырые яйца, не покупать яйца и мясо птицы в местах несанкционированной торговли".
Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные страны, информировать своих клиентов о рисках, связанных со вспышкой сальмонеллеза.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в странах Европы зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек. По данным эпидемиологического расследования, случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши.
Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами. Характеризуется, в общем случае, развитием интоксикации и поражением желудочно- кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.