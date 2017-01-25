Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на GM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на автопредприятии GM, которое было законсервировано в 2015 году. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Сергей Мовчан.

"Идут переговоры. Никаких подробностей сказать не могу", - сказал он, отвечая на вопрос о возвращении американской компании через свое белорусское производство. При этом Мовчан отметил, что переговоры ведутся не только с белорусской стороной.