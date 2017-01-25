Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на GM

Экономика и бизнес
25 января, 11:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, января. /ТАСС
По словам вице-губернатора региона, переговоры ведутся не только с белорусской стороной
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Власти Петербурга ведут переговоры о возобновлении производства на автопредприятии GM, которое было законсервировано в 2015 году. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Сергей Мовчан.

"Идут переговоры. Никаких подробностей сказать не могу", - сказал он, отвечая на вопрос о возвращении американской компании через свое белорусское производство. При этом Мовчан отметил, что переговоры ведутся не только с белорусской стороной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
2
Hill: Памела Андерсон подарит Меланье Трамп шубу из России
3
В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату
4
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
5
Europe 1: во Франции ограблен миллиардер Эдуард де Ротшильд
6
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
7
Тело мужчины обнаружено в лифте жилого дома на востоке Москвы
Темы дня
Реклама