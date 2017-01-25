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В перечень субсидируемых авиамаршрутов в Крым могут включить Сочи, Орск и Сыктывкар

Экономика и бизнес
25 января, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января /ТАСС
В 2016 году субсидируемые авиаперевозки в Крым выполнялись с 1 июня по 30 ноября по 58 направлениям
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 25 января, /ТАСС/. Количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым планируется расширить до 61 в 2017 году, включив в перечень перелеты в Симферополь из Сочи, Орска и Сыктывкара, следует из уведомления о начале разработки проекта постановления Минтранса, размещенного на официальном портале нормативных правовых актов.

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"Проектом постановления предусмотрено включение в перечень субсидируемых дополнительных маршрутов Сочи - Симферополь, Орск - Симферополь и Сыктывкар - Симферополь", - говорится в уведомлении.

В 2016 году субсидируемые авиаперевозки в Крым выполнялись с 1 июня по 30 ноября по 58 направлениям (среди них - рейсы в Симферополь из Анапы, Брянска, Бугульмы, Владикавказа, Волгограда, Ижевска, Костромы, Махачкалы, Нальчика, Пензы, Саратова, Череповца, Читы и Ярославля и пр).

Перелеты осуществляли 11 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Алроса", "Сибирь", "Саратовские авиалинии", "Уральские авиалинии", "Икар", Red Wings,"Нордавиа", "Ижавиа", "Аэросервис" и "Ямал".

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал в интервью ТАСС, что маршрут Сочи - Симферополь может стать субсидируемым с 2017 года. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Керчи поручил с 2017 года организовать на время туристического сезона авиационное и морское сообщение между Сочи и Крымом.

В начале января 2017 года "Аэрофлот" открыл прямой рейс между Сочи и Симферополем.

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