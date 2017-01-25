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Ввод Быстринского комбината обеспечит более 2 тыс. рабочих мест в Забайкалье

Экономика и бизнес
25 января, 13:02 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
"Норникель" планирует завершить строительство предприятия к сентябрю текущего года
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ЧИТА, 25 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Ввод в эксплуатацию Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) на юго-востоке Забайкальского края, начало которого ГМК "Норильский никель" наметил на четвертый квартал 2017 года, позволит создать в регионе более 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-премьер краевого правительства, министр экономического развития Сергей Новиченко.

"Запуск Быстринского ГОКа позволит создать порядка 1,2 тыс. рабочих мест, обеспечивающих деятельность самого комбината, и около 1 тыс. рабочих мест на вспомогательных, сопутствующих направлениях", - сказал Новиченко. Он отметил, что у региональных властей пока нет данных об объеме налогооблагаемой базы будущего предприятия, так как она зависит от курса на медь. "Все будет понятно ближе к осени", - отметил вице-премьер.

Работники ГОКа будут работать по вахтовому методу, жить в вахтовом поселке, который будет включать ряд социальных объектов - спортзал, столовую, спортплощадку. "Запланированный срок завершения строительства поселка - сентябрь 2017 года", - добавили в пресс-службе "Норникеля".

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По данным краевых властей, строительство комбината на территории Газимуро-Заводского района должно принести пользу для социально-экономического развития как муниципалитета, так и всего региона. Благодаря работе предприятия в разные уровни бюджетов будут перечисляться налоги на доходы с физических лиц, на имущество, дорожный фонд. Помимо этого, комбинат примет участие в финансировании различных социальных программ в области образования, здравоохранения и спорта.

В пресс-службе "Норникеля" добавили, что завершение первой очереди проекта и ввод ГОКа в эксплуатацию намечены на четвертый квартал 2017 года. Более точная дата станет известна позднее. Кроме того, в планах предприятия на 2017 год - ввод в эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры, реализуемой в рамках государственно-частного партнерства, и внешнего электроснабжения ПС 220 кВ, ВЛ 220 кВ.

Ранее сообщалось, что запуск ГОКа был намечен на октябрь 2017 года.

Первоклассный актив "Норникеля"

Быстринский ГОК в Забайкальском крае входит в список первоклассных активов "Норникеля". Общий объем инвестиций в его строительство составит порядка 1,7 млрд долларов.

Комбинат строится на базе медно-железо-золотого месторождения. Запасы Быстринского месторождения оцениваются в 2,1 млн т меди, 7,6 млн унций золота, 34,1 млн унций серебра и 67 млн т магнетитового железа. Оно входит в десятку крупнейших месторождений меди в мире.

ГОК будет производить 60-70 тыс. тонн меди в год. Месторождение находится в 300 км от российско-китайской границы, целевым рынком для продукции ГОКа - медного концентрата - будет Китай.

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