Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антей"

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Суд Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна "Алмаз-Антей" за 2015-2016 годы. Об этом говорится в решении суда.

В нем поясняется, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным".

Совет ЕС внес российский концерн "Алмаз-Антей" в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после крушение малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию. "Алмаз-Антей" опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.