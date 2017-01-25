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Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антей"

Экономика и бизнес
25 января, 11:52 дата обновления: 25 января, 11:59 UTC+3
Совет ЕС наложил санкции на российский концерн летом 2014 года
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БРЮССЕЛЬ, 25 января. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Суд Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна "Алмаз-Антей" за 2015-2016 годы. Об этом говорится в решении суда.

В нем поясняется, что "решение Совета ЕС заморозить активы концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года является законным".

Совет ЕС внес российский концерн "Алмаз-Антей" в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после крушение малайзийского Boeing. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию. "Алмаз-Антей" опротестовал это решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.

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