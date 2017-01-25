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Греф назвал обвинения экс-владельцев "Павловскгранита" мошенническим актом

Экономика и бизнес
25 января, 13:44 UTC+3 МОСКВА 25, января. /ТАСС
Глава Сбербанка подчеркнул, что организация вышла из разбирательств с собственниками этой компании еще в 2011-2012 году
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Председатель правления Сбербанка Герман Греф

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сбербанк вышел из истории разбирательств с бывшими тогда собственниками "Павловскгранита" Сергеем Поймановым и Ириной Подгорной еще в 2011 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава кредитной организации Герман Греф.

"Что касается сегодняшней статьи (про иск к Сбербанку и Герману Грефу от экс-владельецев компании "Павловскгранит" - прим. ред.) то их обвинения - типичный мошеннический акт. Мы вышли из этой истории (разбирательств с бывшими тогда собственниками "Павловскгранита" - прим. ред.) еще в 2011-2012 году", - сказал Греф.

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По его словам, Сбербанк предлагал различные варианты реструктуризации долга, вплоть до возможности конвертации его части в капитал.

"Но человек (Пойманов - прим. ред.) использовал свой административный ресурс, выходил на всех мыслимых и немыслимых чиновников, пытался оказать на них давление. Последней была администрация президента. Он очень активен, очень много денег вложил в эту кампанию. Это человек, который находится в состоянии банкротства и финансирует миллионы расходов на публикации и грязные кейсы. И вот теперь совсем нестандартный кейс - сделка по невозврату долга в российской юрисдикции подана в суд Нью-Йорка. Это новый тренд, очевидно очередной пиар-ход, способ ухода от ответственности. У нас такие кейсы случаются", - добавил Греф.

Глава Сбербанк напомнил, что Пойманов проиграл десятки судов по делу о "Павловскграните" в российской и европейской юрисдикции.

Как сообщалось ранее, бывшие владельцы "Павловскгранита" Пойманов и Подгорная в ноябре 2016 года через американскую юридическую компанию PPF Management LLC подали в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Они обвинили их в причастности к рейдерскому захвату предприятия.

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